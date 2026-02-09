« Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration » : votre documentaire ce soir sur M6 (9 février 2026)



« Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration », c’est le titre du documentaire inédit présenté par Karine Le Marchand que vous découvrirez ce soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur M6+.







« Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration » : en quelques lignes

Depuis plus de cent ans, la France accueille des vagues successives d’immigration. Aujourd’hui, près d’un habitant sur cinq vit dans l’Hexagone en étant immigré ou enfant d’immigrés, soit environ 13 millions de personnes. En élargissant aux grands-parents, ce sont presque 20 millions d’individus qui ont un lien familial direct avec l’histoire migratoire.

Ces parcours sont multiples, à l’image des pays d’origine : Italie, Portugal, Grèce, Arménie, Syrie, Algérie, Sénégal, Vietnam, Madagascar, Comores, et bien d’autres encore. Leurs enfants et petits-enfants ont accepté de raconter ces trajectoires souvent marquées par l’émotion, le courage et la persévérance.



Le film donne également la parole à des personnalités devenues célèbres, Français d’adoption ou issus de l’immigration, qui portent haut les couleurs du pays, comme Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik ou André Manoukian.

Ce documentaire revient sur un siècle d’immigration en France. Loin des idées reçues, il dresse le portrait d’un pays façonné et enrichi par ces femmes et ces hommes déterminés, qui ont transmis à leurs descendants leurs valeurs, leurs cultures et l’espoir d’un avenir meilleur.

