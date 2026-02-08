La finale du Super Bowl avec Bad Bunny en direct ce soir sur M6 (8 février 2026)



Ce soir, les amateurs de sport et de football américain du monde entier seront rivés sur leur écran pour la finale de la 60e édition du Super Bowl, diffusée en France en direct sur M6.





A suivre dès minuit sur M6, mais aussi en live et en streaming sur M6+







Un évènement planétaire

Dès minuit, ne manquez pas l’événement sportif incontournable de l’année pour tous les passionnés de football américain ! Avec plus de 200 millions de téléspectateurs aux États-Unis et à travers le monde, le 60ᵉ Super Bowl s’annonce grandiose. Suivez-le en direct et en exclusivité en clair sur M6 !

Cette année, la finale aura lieu au Levi’s Stadium de Santa Clara, près de San Francisco en Californie. Les New England Patriots y affronteront les Seattle Seahawks dans un choc annoncé comme intense et riche en suspense. La rencontre sera commentée par Vincent Couëffé et Richard Tardits.



Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl 2026

Moment phare de la soirée du Super Bowl, le spectacle de la mi-temps sera porté par Bad Bunny, superstar latino du rap et du reggaeton, souvent surnommé « le roi de la pop ». Nul doute que ce halftime show offrira une performance musicale grandiose et mémorable.

