Demain Nous Appartient spoilers : Victoire découvre la vérité sur Fred, les résumés jusqu’au 27 février 2026



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 27 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026.











Publicité





On peut déjà vous dire que Victoire va finalement découvrir la vérité sur Fred. Alors qu’il a disparu et que la police le recherche, Victoire va découvrir qu’il lui a caché sa bipolarité. Quand Fred réapparait, il trouve refuge chez Samuel tandis que Victoire accuse le coup. Réussira-t-elle à lui pardonner ?

Pendant ce temps là, Sara et Roxane préparent l’anniversaire d’Enora avec l’aide de Bart et Erica. Quant à Lizzie, sa vie amoureuse fait parler toute sa famille. Et c’est de nouveau très tendu entre Karim et Arthur.

Les résumés de DNA du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 2146) : Fred reste introuvable, malgré les efforts de la police. La vie amoureuse de Lizzie mobilise toute sa famille. Martin est perplexe face au couple Mussard.



Publicité





Mardi 24 février 2026 (épisodes 2147) : Martin a des soupçons à la suite d’un grave cambriolage. Bart et Erica viennent en renfort pour l’anniversaire d’Enora. Victoire ne digère pas le secret de Fred.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 2148) : Tout le monde est convaincu de l’innocence de Brice, à l’exception de Martin. Le plan de Jack et Jordan tombe à l’eau. Fred a trouvé refuge chez son concurrent.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 2149) : Une histoire de linge qui en dit long… Marceau prend possession du lycée dans le dos d’Erica. Arthur devient le sauveur des Halles.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 2150) : Bruno a un souvenir déterminant pour l’enquête. En confiance, Marceau et Diane vont trop loin. Les tensions entre Karim et Arthur se cristallisent.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 9 au 13 février 2026 en cliquant ICI

du 16 au 20 février 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…