« Alad’2 » avec Kev Adams : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (20 février 2026)

« Alad’2 » avec Kev Adams est rediffusé ce vendredi soir sur M6. Un film de Lionel Steketee et dans les rôles principaux : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric Judor, Wahid Bouzidi, Ramzy Bedia, Noémie Lenoir et Dimitri Tordjman.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne. Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct de M6+.







« Alad’2 » : histoire, résumé, synopsis

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la Princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir de Bagdad… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

5 choses à savoir sur votre film

✱ Le premier film « LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN » a rencontré un large succès avec plus de 4,3 millions d’entrées. Ce deuxième volet a un peu moins bien fonctionné au box-office avec seulement 2 341 904 spectateurs

✱ Les scènes de palais ont été tournées aux studios d’Epinay en région parisienne, ce qui a permis la création de décors encore plus gigantesques. Les scènes extérieures ont été réalisées à Ouarzazate

✱ Le dictateur chanteur Shah Zaman est un véritable personnage des Mille et une Nuits, il ne fait pas référence à la célèbre application musicale Shazam

✱ C’est la quatrième fois que Daive Cohen, le scénariste, collabore avec Kev Adams. Ensemble ils ont travaillé sur « FISTON », « LOVE ADDICT » et le premier film « LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN ».

✱ La semaine dernière « Les nouvelles aventures d’Aladin » a été vu ou revu par 1,20 millions de personnes soit 8,6% des téléspectateurs.



« Alad’2 » : la bande-annonce

Et voici maintenant la bande-annonce de votre film../.