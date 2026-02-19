« Qui veut être mon associé ? » du 19 février 2026 : spéciale inventeurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 19 février 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur M6+.

« Qui veut être mon associé ? » du 20 février 2026, présentation de la spéciale inventeurs

Une soirée hors du commun consacrée à celles et ceux qui savent transformer un tracas du quotidien en idée brillante, puis en projet ambitieux. Aux côtés des investisseurs phares de la saison, Ariane Daguin fait sa première apparition dans le programme tandis que Jean-Pierre Nadir signe son grand retour. Une équipe d’investisseurs inédite pour des négociations particulièrement intenses.



Du confort de lecture à la discrétion des appels, de la santé féminine aux équipements qui réinventent la maison, des inventions étonnantes, utiles et parfois émouvantes se succéderont sur le plateau. Derrière chaque création, une histoire forte et un besoin concret auxquels ces inventeurs ont choisi de répondre coûte que coûte.

La soirée proposera également un retour exclusif sur le parcours de deux inventeurs emblématiques afin de découvrir ce que sont devenus leurs rêves après l’émission. Des idées, des prises de risque, des émotions… et peut-être les réussites de demain.

Les inventeurs ce soir

EVENA

Après 20 ans dans le bâtiment, Bruno Brunel se passionne pour l’élevage de poules pendant le Covid. Face aux nuisibles attirés par la nourriture au sol, il conçoit avec sa femme, grâce à l’impression 3D, l’équipement idéal : Evena.

LIZIA

Cédric et Lucas créent une lampe de lecture ciblée et discrète permettant de lire sans déranger son entourage. En deux ans, Lizia enchaîne les ventes records et vise désormais les investisseurs.

ARTOMBAL

Frédéric propose des pierres tombales en kit à monter soi-même, une alternative plus économique destinée à être vendue en grande surface ou magasin de bricolage.

PLATYPOOL

Inventée par Jean-Jacques pour nettoyer facilement sa piscine, puis développée avec sa fille Gwenaëlle, Platypool est une épuisette flottante brevetée et optimisée après plusieurs prototypes.

SKYTED

Un casque innovant permettant de téléphoner à voix basse tout en étant clairement entendu, idéal pour converser discrètement dans les lieux publics.

ATHANA

Marina et son fils Thaddée développent Héra, un dispositif par le froid soulageant bouffées de chaleur et inconforts, sans hormones, utile aussi pour chimiothérapie ou fortes chaleurs.

MARINETTE

Créé par Marie, ce dispositif permet aux femmes d’uriner debout partout, offrant liberté, hygiène et praticité en extérieur comme en voyage.