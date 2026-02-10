Ici tout commence du 10 février : drame, Zoé provoque un grave accident avec Inès ! (résumé + vidéo épisode 1369 en avance)



Ici tout commence du 10 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1369 – Les choses vont tourner au drame entre les Lanneau ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’Inès va aller très loin dans la provocation avec sa soeur, Zoé va la pousser dans les escaliers !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 février – résumé de l’épisode 1369

Zoé reste farouchement opposée au projet de sa sœur d’abandonner le lycée pour se consacrer à la danse. Lionel lui rappelle que la décision reviendra à leur père lorsqu’il viendra dans deux semaines. Il l’encourage en attendant à penser à elle, il assure que pendant une semaine, il va tout gérer.

De leur côté, Carla et Solal s’inscrivent à la Masterclass du chef Montigny-Ferrand. Carla parvient ensuite à convaincre Zoé de tenter elle aussi les sélections. Mais Solal confie à Lionel qu’il a peur que sa petite amie ne soit pas retenue et qu’elle le vive très mal, sans se douter qu’Inès enregistre toute la conversation…



Chez les Leroy, Marc explique à Rose qu’il compte éviter au maximum son ex beau-père, Dominique. Il tient cependant à ce que leurs différends n’abîment pas la relation entre Dominique et Jim.

À l’institut, les élèves participent aux sélections de la Masterclass : le chef leur impose de sublimer l’oignon en deux heures. En retard, Zoé se précipite en cuisine, mais Inès l’intercepte pour tenter de la convaincre de la laisser partir en stage de danse. Pour la déstabiliser, elle lui affirme que personne ne croit en elle et lui fait écouter l’enregistrement de Solal. À bout de nerfs, Zoé pousse accidentellement sa sœur dans les escaliers !

De son côté, Ninon confie à Gary qu’elle se trouve ennuyeuse. Il lui assure qu’il n’est jamais trop tard pour faire des folies et l’encourage à sortir de sa zone de confort. Plus tard, elle découvre le programme d’échange avec l’école de Bordeaux, ouvert aux Premières Années, et décide que c’est l’aventure qu’il lui faut. Son petit ami la soutient pleinement.

À la coloc des Marais, Billie raconte à Anaïs le malaise qu’elle a ressenti avec Ferdinand. Son amie lui propose de dresser la liste de ses défauts pour y voir plus clair. Pendant ce temps, Ferdinand, qui espérait se rapprocher d’elle, avoue à Léonard et Ismaël qu’il avait demandé à être coaché par Billie pour créer un lien. Encouragé à lui parler sincèrement, il se rend à la coloc… et tombe sur la liste de ses défauts. Profondément blessé, il repart sans savoir que, plus tard, Billie confie à Anaïs qu’elle ne veut pas le rayer de sa vie…

Ici tout commence du 10 février 2026 – extrait vidéo

