Star Academy, Ambre : « j’ai participé à The Voice Kids et ça n’a pas été diffusé » (VIDÉO Bonjour)

Trois jours après sa victoire face à Léa lors de la grande finale de la Star Academy samedi soir, Ambre était l’invitée de Bruce Toussaint ce mardi matin dans « Bonjour ! La Matinale » sur TF1. Encore fatiguée mais rayonnante, la jeune gagnante est revenue avec émotion sur cette nuit totalement folle qui a changé sa vie.











Sa grand-mère remise de ses émotions

Moment de frayeur après l’annonce de sa victoire : sa grand-mère a fait un malaise sous le coup de l’émotion. Heureusement, tout est vite rentré dans l’ordre : « Oui ça va beaucoup mieux, on a réussi à la réveiller ! Moi j’ai eu l’annonce après, quand j’étais à l’hôtel, donc tout va bien. ».

Un épisode qui montre à quel point cette victoire a bouleversé toute sa famille.

Une victoire encore difficile à réaliser

Ambre avoue avoir encore du mal à redescendre après cette aventure hors norme.



« Sincèrement j’ai du mal à réaliser. Je suis fatiguée mais ça va. Ça fait beaucoup à comprendre, il y a tellement de choses qui ont changé. C’est dingue. »

Entre la notoriété soudaine, les sollicitations et la sortie du château, tout s’enchaîne à une vitesse vertigineuse.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la reprise du téléphone et le retour à la vie « normale » ne lui ont pas posé de difficulté : « Le téléphone ça n’a pas été très compliqué, moi c’est pas quelque chose que j’appréhendais. Et revoir ma famille ça m’a fait un bien fou ! ». Un retour aux sources essentiel après plusieurs semaines coupée du monde.

Une vocation évidente depuis toujours

Si le public a découvert Ambre cette saison, elle, n’a jamais douté de son chemin : « J’ai toujours chanté, j’ai toujours su que je voulais faire ça. ». Une détermination qui explique sans doute sa constance et son aisance sur scène tout au long de l’aventure.

Impossible d’évoquer son parcours sans parler de « ntrer dans la lumière », titre qu’elle a interprété lors du tout premier prime… puis en finale aux côtés de Patricia Kaas.

Ambre a révélé qu’on lui avait proposé plusieurs morceaux au départ, avant qu’elle ne trouve finalement ce titre qui lui correspondait parfaitement. Une façon idéale de se présenter au public et d’affirmer son univers artistique dès le début.

Pour Ambre, la scène est bien plus qu’un simple endroit où chanter : « La scène pour moi c’est un lieu d’expression, où je me sens libre, où je peux faire ce que je veux. Je peux montrer ce que je veux au public, c’est la liberté ».

Et maintenant ?

Difficile pour la jeune artiste de se projeter clairement pour le moment : « Là maintenant c’est un peu difficile parce que je viens à peine de sortir et il se passe beaucoup de choses très positives. C’est un peu flou encore. »

Concernant son futur album, elle imagine déjà une direction artistique : « Partir sur une base de pop et peut être avoir des inspirations pop-rock ou electro-pop. »

Des débuts semés d’embûches

Ambre a aussi fait une révélation surprenante : elle avait tenté sa chance à The Voice Kids en 2017. Aucun coach ne s’était retourné… et son passage n’avait même pas été diffusé. En 2023, elle a été recontactée pour The Voice version adultes, mais là encore, elle n’a finalement pas été retenue au dernier moment. Comme quoi, les refus d’hier peuvent mener aux plus belles victoires de demain !

Avec sa sincérité, sa sensibilité et une vision artistique déjà affirmée, Ambre semble prête à transformer l’essai. Une chose est sûre : pour elle, la lumière ne fait que s’allumer.