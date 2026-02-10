Plus Belle La Vie du 10 février 2026 : la police remonte jusqu’à Noémie ! (résumé + extrait vidéo épisode 516 en avance)



Plus belle la vie du 10 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 516 de PBLV – La police va finalement remonter jusqu'à Noémie cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vadim commence lui aussi à douter…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 février 2026 – résumé de l’épisode 516

Au commissariat, plusieurs membres du forum masculiniste sont arrêtés. L’un se moque de Morgane, vite recadré par Jean-Paul, qui la rassure ensuit. Morgane confie que Laura veut déjà rentrer à Marseille, Jean-Paul estime que le coup de filet limite désormais les risques. Plus tard, Jean-Paul et Stanislas font le point avec Patrick : tous les suspects sont arrêtés sauf “Alpha Rex”, introuvable, très prudent en ligne. Ils pensent qu’il a tué Théo Bonant à cause de la liste de femmes. L’enquête piétine.

Blanche annonce à Vadim et Noémie que les masculinistes ont été arrêtés. Mais l’ordinateur de Noémie reste introuvable et le meurtrier de Théo court toujours. Noémie évoque la liste brûlée dans la poubelle, un détail qui surprend Vadim. Blanche s’inquiète pour les femmes visées.



Stanislas relance la police scientifique et remarque la cordelette violette ayant servi à attacher Théo : un modèle utilisé par les pêcheurs. Pendant ce temps là, Vadim questionne Noémie : comment savait-elle pour la lettre brûlée dans une poubelle ? Elle évoque la police, mais Vadim doute et se questionne sur l’alibi qu’il lui a fourni… Enfin, Boher et Stanislas interrogent un vendeur d’articles de pêche : il est le seul à vendre ce type de corde à Marseille… et en a récemment vendu à une jeune rousse. La description correspond à Noémie !

À l’église, Mirta accompagne Robert pour rencontrer Jean-Jacques Ripont, qui va travailler avec lui. Jean-Jacques, trop familier, agace Robert. Mirta lui rappelle qu’il doit faire avec. Baptiste arrive pour leur donner les consignes du chantier. Jean-Jacques s’intéresse un peu trop aux objets de valeur ; Robert le met en garde. Plus tard, Thomas offre un café à Robert et Jean-Jacques. Robert surprend ce dernier en train de vérifier le prix d’objets religieux et le menace de le dénoncer s’il manque quoi que ce soit.

À la résidence, Steve, passionné par son stage, parle à Jules de l’affaire des masculinistes et de l’agression de Morgane. Mais Jules, encore blessé qu’il ait couché avec sa copine, l’envoie promener. Steve s’excuse et s’en va. Sur une nouvelle affaire d’empoisonnement de chats, Steve part chercher à manger dans la voiture de Charlotte… et dévore sans le savoir une preuve : des rillettes contenant le poison. Ils foncent à l’hôpital pour un lavage d’estomac.

A la résidence, remis de son empoisonnement, Steve présente des excuses très appuyées à Jules, allant jusqu’à se mettre à genoux. Jules accepte de redevenir amis, même si la blessure est là. Morgane arrive et se moque gentiment du nouveau surnom de Steve au commissariat : “Rillettes”.

