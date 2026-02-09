Ici Tout Commence spoiler : Inès dit enfin la vérité, découvrez son secret ! (vidéo épisode du 12 février)



Ici tout commence spoiler – Inès va finalement dire toute la vérité à Lionel et Zoé dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle a beaucoup séché les cours et qu’elle a été virée du lycée, Inès va se décider à parler à sa famille…











Zoé et Lionnel découvrent alors qu’Inès était victime de harcèlement scolaire. Un harcèlement qui lui a rendu la vie insupportable au lycée, à tel point qu’elle avait la boule au ventre chaque matin !

Maintenant qu’elle sait tout, Zoé n’en veut plus à sa soeur et elle décide de prendre les choses en main. Zoé et Lionel assurent à Zoé qu’ils ont signalé au lycée le harcèlement dont elle était victime. Mais loin d’être soulagée, Inès vit mal leur initiative : elle redoute que la situation empire avec d’éventuelles représailles.

Face à ses craintes, Zoé en vient à proposer qu’elle change d’établissement… Elle promet de lui trouver un autre lycée !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1371 du 12 février 2026 : Inès harcelée

