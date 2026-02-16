Ici tout commence du 16 février : Dominique révèle son terrible secret à Zoé (résumé + vidéo épisode 1373 en avance)



Ici tout commence du 16 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1373 – Dominique va faire un nouveau malaise ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Zoé le confronte et il doit lui révéler son terrible secret…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 16 février – résumé de l’épisode 1373

À l’Institut, Zoé est rassurée de voir Dominique en forme après son malaise. Il minimise l’incident et compte sur elle pour continuer de l’impressionner durant la Masterclass. Malgré tout, Zoé est affectée par le fait que Solal la laisse sans nouvelles. Avec son frère, elle confie sa tristesse mais décide de se concentrer sur son objectif : remporter les couteaux du chef afin de financer l’école privée d’Inès.

Pour la nouvelle épreuve, Dominique impose un travail en binôme autour de deux ingrédients incompatibles. Zoé se retrouve avec Jim et les tensions sont immédiates, au point que le chef doit les menacer d’exclusion. Peu à peu, ils font un effort, discutent de leur enfance et parviennent finalement à collaborer efficacement, réussissant un dessert dont ils sont fiers et pour lequel ils se demandent pardon. Après l’épreuve, Zoé surprend Dominique victime d’un nouveau malaise. Il lui demande de garder le secret et lui avoue être atteint d’une maladie du foie incurable : il ne lui reste que quelques mois à vivre ! Pendant ce temps, Lionel et Inès encouragent Solal à mettre son ego de côté et à soutenir Zoé.



Par ailleurs, après les récits romantiques de leurs proches pour la Saint-Valentin, Mattéo décide d’organiser un dîner surprise pour Jude dans la cave à vins avec l’aide de Thelma et Gary. Mais le geste tombe à plat : ils se disputent et Mattéo confie ensuite qu’il sent leur relation proche de la rupture.

Enfin, à la coloc, Tom s’obsède du divorce d’Hortense et Mehdi. Malgré les explications rassurantes de Mehdi, il mène son enquête et finit par affirmer que la séparation serait liée à un désaccord sur le désir d’avoir des enfants.

Ici tout commence du 16 février 2026 – extrait vidéo

