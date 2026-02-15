Ici Tout Commence spoilers : un nouveau couple, Stanislas touche le fond, les résumés jusqu’au 6 mars 2026



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 6 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Stanislas est au coeur de l’intrigue. Un nouveau venu, Bakari (Diatrou Cissokho) va le bouleverser et il va se retrouver à toucher le fond !

De son côté, Zoé ne peut plus se cacher : elle est amoureuse et désormais en couple avec Jim ! Jasmine a du mal à les voir ensemble tandis que Solal broie du noir… Quant à César, il s’impose grâce à Fleur.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 (épisode 1383) : Durant la sélection, Stanislas fait l’autruche. Grâce à Fleur, César s’impose. De son côté, Carla voit clair en Zoé.



Mardi 3 mars 2026 (épisode 1384) : Face à Coline, Bakary révèle un lourd secret. À l’Institut, Jasmine ne peut pas échapper à Jim désormais en couple. Jude et Mattéo se tirent dans les pattes.

Mercredi 4 mars 2026 (épisode 1385) : La présence de Bakary bouleverse Stanislas. En plein conflit, Jude et Mattéo font volte-face. Pour Jasmine, Milan est l’homme de la situation.

Jeudi 5 mars 2026 (épisode 1386) : Lors d’un cocktail, Stanislas commet une erreur fatale ! Face à Maxence, Loup perd son sang-froid. À L’Atelier, Solal broie du noir.

Vendredi 6 mars 2026 (épisode 1387) : Stanislas touche le fond. Bianca change son fusil d’épaule. Avec Lionel, Fleur se jette à l’eau.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

