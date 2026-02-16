Plus Belle La Vie du 16 février 2026 : l’arrestation d’Alpha Rex, Gabriel face à son passé (résumé + extrait vidéo épisode 520 en avance)



Plus belle la vie du 16 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 520 de PBLV – C’est la fin pour Alpha Rex ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Grâce à l’aide de Vadim, il est démasqué et arrêté !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 février 2026 – résumé de l’épisode 520

Au commissariat, Jean-Paul juge trop risqué d’envoyer Vadim piéger Alpha Rex et veut un remplaçant, mais Vadim refuse. Patrick impose que Jean-Paul dirige l’opération. Équipé et briefé par Stanislas, Vadim reçoit un message d’Alpha Rex. L’intervention est lancée : la police se cache dans un camion de BTP tandis que Vadim attend sur un banc. Vadim finit par recevoir un message d’Alpha Rex, qui l’a démasqué et met fin au plan. Plus tard, la PTS envoie un trombinoscope des gens présents au moment de l’opération : Vadim reconnaît Eddy, le moniteur d’auto-école. À l’auto-école, Eddy récupère l’ordinateur de Noémie et une arme, mais Jean-Paul et Stanislas l’arrêtent. Il est arrêté et placé en garde à vue ! Au parloir, Vadim annonce ensuite à Noémie l’arrestation d’Alpha Rex.

Au Mistral, Gabriel ne comprend pas la réaction de Natacha mais elle débarque finalement au Mistral. Elle lui reproche de l’avoir laissée tomber après le lycée : elle était amoureuse de lui sans jamais oser le dire. Gabriel admet qu’il s’en doutait mais se cherchait encore. Ils décident de repartir à zéro et retrouvent leur complicité autour d’un verre.



Mirta et Robert apprennent que Jean-Jacques veut vendre au diocèse sa part du Saint-Joseph, dont il estime la valeur à 100 000 euros, ce qui scandalise Mirta. Devant l’église, Mirta découvre qu’il y a la queue pour voir la statuette, le père André a décidé de faire payer pour financer la restauration du clocher.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 février 2026 – extrait vidéo

