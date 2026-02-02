Ici tout commence du 2 février : Valdine menace Clotilde, Ferdinand a une idée (résumé + vidéo épisode 1363 en avance)



Ici tout commence du 2 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1363 – Alors que Storek a porté plainte, Valdine vient menacer Clotilde ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Ferdinand a une idée pour sauver l’institut et réintégrer Billie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 février – résumé de l’épisode 1363

Storek a officiellement porté plainte contre l’Institut, qui risque de ne pas se relever financièrement en cas de défaite au procès. Clotilde refuse d’abandonner et tente de le convaincre de retirer sa plainte, mais il reste injoignable. Elle doit en plus faire face à Valdine, venu lui déclarer ouvertement la guerre.

De leur côté, Billie et Ferdinand se revoient après avoir passé la nuit ensemble. Billie souhaite continuer à le fréquenter, mais sans se mettre la pression. Alors que Ferdinand s’apprête à se dénoncer à l’Institut, elle l’en empêche. En cuisine, il se confie ensuite à Léonard sur sa relation naissante, avant d’apprendre que la plainte de Storek menace la survie de l’école. Il se rend aussitôt voir Anaïs et lui propose de trouver une solution, à condition que Billie soit réintégrée. Plus tard, lors d’une soirée avec Billie, il appelle discrètement son père : il lui demande son aide pour sauver l’Institut !



À la ferme, Angèle comprend que Stanislas est à l’origine des leçons de bonnes manières imposées aux enfants et le trouve beaucoup trop rigide, ce qu’il conteste. Pendant ce temps, en préparant des crêpes pour la Chandeleur avec Angèle, Alice découvre aussi son côté très superstitieux.

Enfin, Gaspard propose à Coline de travailler sa terrine aux abats au studio, mais elle préfère passer du temps avec César. Blessé, Gaspard cuisine seul. Soupçonnant sa jalousie, Carla le confronte. Il invente alors une fausse urgence pour faire venir Coline goûter sa recette. Rassuré de voir qu’elle accourt malgré tout, il se console en comprenant qu’il compte toujours pour elle, même si elle est en couple.

Ici tout commence du 2 février 2026 – extrait vidéo

