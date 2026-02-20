Ici tout commence du 20 février : un mort à l’institut, Zoé et les Leroy sous le choc (résumé + vidéo épisode 1377 en avance)



Ici tout commence du 20 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1377 – C’est un terrible drame qui attend les Leroy et Zoé ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Dominique va faire un malaise mortel !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 20 février – résumé de l’épisode 1377

Zoé, qui n’ose pas avouer à sa sœur qu’elle a perdu les couteaux de la Masterclass, demande à Solal d’intervenir auprès de son père, en vain, ce qui tend leur couple. Pour le dernier jour de la masterclass, le chef Montigny-Ferrand félicite Jim puis apprend l’absence de Zoé. Il découvre, en rencontrant Lionel à l’Atelier, pourquoi elle tenait tant à gagner… Touché, il décide de lui remettre les couteaux le soir même chez les Leroy et d’y révéler aussi son état de santé. Mais alors que Zoé s’y rend, Marc, Rose et Jim lui annoncent que Dominique est mort d’une hémorragie après un malaise.

À l’hôtel Jourdain, Gaspard menace Thelma pour récupérer ses boutons de manchettes. Elle découvre qu’Anouk est revenue en secret. Elle veut que personne ne sache mais Denis est incapable de mentir à sa femme. Thelma lui vient alors en aide.



De son côté, Stanislas fait face à la méfiance des élèves après un article. Lors du service, il leur avoue la vérité sur les agissements de son père à l’Institut. Bianca et César comprennent alors qu’il est sincère.

Ici tout commence du 20 février 2026 – extrait vidéo

