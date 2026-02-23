Plus Belle La Vie du 23 février 2026 : Eric et Laura remontent jusqu'à... Vanessa ! (résumé + extrait vidéo épisode 525 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 23 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 525 de PBLV – Eric et Laura vont faire un tour en garde à vue cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais leur enquête va quand même avancer : ils vont remonter jusqu’à… Vanessa Kepler !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 février 2026 – résumé de l’épisode 525

Eric rend visite à Bahram à l’hôpital pour obtenir des infos sur Otero. Le médecin parle d’un miracle : Otero est vivant mais trop faible pour témoigner et il est amnésique. Il comprend vite qu’Eric cherche des renseignements. Acculé, Eric avoue son lien avec le vol de la statuette de Saint Joseph ; Bahram, déçu, s’en va.

À l’agence, Laura réussit enfin à cracker le téléphone d’Otero. Elle découvre qu’il a effacé ses messages, mais conserve le journal d’appels. Ariane et Morgane surgissent et arrêtent Eric et Laura. En garde à vue, ils gardent le silence malgré les images de vidéosurveillance de l’hôpital. Eric comprend qu’Ariane a placé un mouchard sur son téléphone et annonce qu’Otero peut parler.



Publicité





Bahram explique à Ariane qu’Otero souffre d’amnésie rétrograde temporaire et parle sans filtre. Quand Ariane l’interroge sur Saint Joseph, il la prend pour Shakira : impossible d’obtenir quoi que ce soit. Après 10 heures de garde à vue, Eric et Laura sortent. Laura a retenu le dernier numéro appelé par Otero : Eric le reconnaît, c’est celui de Vanessa Kepler.

Au Mistral, Baptiste et Chloé improvisent une “journée à l’envers” avec les enfants. Un colis inattendu arrive au Pavillon des Fleurs : une console offerte à Elena par Yann, ce qui bouleverse Chloé. Baptiste l’encourage à dire la vérité à sa fille.

Luna confie à Babeth que ça va mieux avec Martin, malgré son côté fermé. Plus tard, Lucie et Martin se retrouvent enfermés chez les Nebout-Boher. Martin est pris d’une crise de panique… Babeth confie à Luna qu’elle pense qu’il est claustrophobe.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 23 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.