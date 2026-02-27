Ici tout commence du 27 février : la vérité éclate, Stanislas cache quelque chose (résumé + vidéo épisode 1382 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 27 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1382 – La vérité sur le vol des couteaux éclate enfin ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et alors que Zoé et Jim s’embrassent, Stanislas est rattrapé par son passé et cache quelque chose…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 27 février – résumé de l’épisode 1382

À l’Institut, le vol des couteaux est élucidé : Maëlys, qui harcelait Inès, les a volés après qu’Inès lui en ait parlé pour qu’elle cesse de la frapper. Zoé et Lionel, choqués, décident d’inscrire leur sœur dans un nouveau lycée et de contracter un crédit pour payer. Plus tard, Zoé et Solal s’excusent mutuellement. Elle lui avoue ses sentiments pour Jim, ils choisissent de rester amis.

Chez les Leroy, Marc regrette d’avoir accusé Zoé. En mémoire de Dominique, la famille décide de lui léguer les couteaux, estimant qu’elle les mérite. Touchée, Zoé cuisine une dernière fois avec les couteaux avec Jim, ils s’avouent leurs sentiments et s’embrassent. Finalement, Inès annonce qu’elle ne changera plus de lycée : Maëlys a été exclue définitivement. Soulagement général.



Publicité





Anouk encourage Loup à revenir au Double A. Face aux tensions, elle impose le respect en cuisine. Plus tard, lors de la dégustation des plats de Mehdi pour le brunch, tout le monde est conquis. Mais des captures de la vidéo de la cheffe et Loup sont affichées sur sa porte de chambre. Denis les enlève aussitôt.

Ferdinand décide de candidater comme assistant de Stanislas pour le Prix Armand des Arts de la Table. Au même moment, Stanislas apprend qu’un élève bordelais, Bakary Tembé, rejoint l’Institut dans le cadre de l’échange avec l’école de cuisine de Bordeaux. Troublé, il ressort une photo de lui avec un enfant… Ça semble être Bakary. Quel lien a-t-il avec Stanislas ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le choc, Stanislas a triché pour écarter Bakary ! (vidéo épisode du 3 mars)

Ici tout commence du 27 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.