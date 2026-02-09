La meilleure boulangerie de France du 9 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 9 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette douzième semaine de compétition, le jury se rend à l’Est du Rhône-Alpes.





La meilleure boulangerie de France du 9 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 14ème semaine de la saison, le jury est à l’Est de la Bretagne.

🔵 Lundi, direction l’Est du Rhône-Alpes à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Est du Rhône-Alpes pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.