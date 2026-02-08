Ici Tout Commence spoilers : un retour surprise, Stanislas rattrapé par son passé, les résumés jusqu’au 27 février 2026



Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 27 février 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien culinaire « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 23 au vendredi 26 février 2026.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Thibault Leroy fait son grand retour à l’institut. De son côté, Mehdi s’investit à l’hôtel Jourdain. Et Zoé a une idée pour les problèmes d’Inès.

Quant à Stanislas, il est rattrapé par son passé… Et entre Jude et Mattéo, le torchon brule.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 18h05 (épisode 1378) : Face aux problèmes d’Inès, Zoé fait une promesse ambitieuse ! A L’hôtel Jourdain, le projet de Mehdi ne tient qu’à un fil. Avec Mattéo, Jude veut en découdre !



Publicité





Mardi 24 février 2026 (épisode 1379) : Zoé enchaîne les bras de fer. Mehdi voit, enfin, la lumière au bout du tunnel. Dans leur couple, Mattéo et Jude jouent au chat et à la souris.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 1380) : Thibault découvre la nouvelle corde sensible de Jim. A L’hôtel Jourdain, Andréa trouve Anouk dans une position délicate. Stanislas se lance dans un nouveau défi de taille !

Jeudi 26 février 2026 (épisode 1381) : Entre les Lanneau, il y a méprise ! A la colocation, Thibault est induit en erreur. Loup décide de faire profil bas.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 1382) : La famille Leroy baisse les armes. Face aux élèves, Anouk se rend à l’évidence. Le passé de Stanislas vient toquer à sa porte.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 9 au 13 février 2026 en cliquant ICI

du 16 au 20 février 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici