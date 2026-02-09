Quotidien du 9 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 9 février 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 9 février 2026

🎤 Ambre, la grande gagnante de la Star Academy 2025, et Léa, finaliste

🎬 Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Bouna N’Diaye et Jérémy Médjana pour la sortie du film « Le Rêve américain » en salle le 18 février



Publicité





Synopsis du film : Franchement, rien ne laissait penser que Jérémy, bloqué derrière le comptoir d’un vidéo-club à Amiens, ou Bouna, qui enchaînait les ménages à l’aéroport d’Orly, finiraient un jour par peser dans le monde des agents NBA. Fauchés, avec un anglais bancal, ils n’avaient sur le papier aucun atout pour percer. Inspiré d’une histoire vraie, le film suit l’ascension de ces deux outsiders qui, portés par une passion dévorante pour le basket et une amitié à toute épreuve, ont défié tous les pronostics pour toucher du doigt leur rêve américain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 9 février 2026 à 19h25 sur TMC.