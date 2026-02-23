Ici Tout Commence spoiler : Jim confronte Zoé, il a découvert... (vidéo épisode du 26 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses vont mal tourner entre Zoé et Jim dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours et alors que Jim a défendu Zoé au sujet du vol des couteaux, il va découvrir qu’elle savait pour la maladie de son grand-père et qu’elle ne lui a rien dit !











Jim est furieux et déçu quand il confronte Zoé. Il lui explique que c’est Solal qui lui a balancé la vérité, Zoé n’en revient pas qu’il ait pu faire ça… De son côté, Jim se sent trahi. Il pense que Zoé n’a pensé qu’à elle, elle n’a rien dire pour ne pas froisser Dominique et qu’il lui offre les couteaux. Zoé assure que ce n’est pas ça mais pour Jim, le mal est fait.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1381 du 26 février 2026 : Jim confronte Zoé

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



