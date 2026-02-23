Plus belle la vie spoiler : terrible drame, un mistralien retrouvé mort ! (24 février 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 24 février 2026 – Terrible drame en vue demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 24 février 2026, un mistralien va être retrouvé mort aux côtés de Vanessa Kepler !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

Eric et Laura, mais aussi Morgane, vont rendre une petite visite à Vanessa Kepler. La femme d’affaire nie tout lien avec Otero et la statuette. Elle assure qu’il a voulu lui proposer son rachat mais elle a refusé…

Plus tard, Vanessa débarque bouleversée au bar du Mistral. Elle enchaine les verres d’alcool et se retrouve ivre, endormie sur une banquette… C’est la fin du service et Thomas est attendu pour le dépannage de sa chaudière. Il décide de la laisser seule jusqu’à ce qu’il revienne.



Publicité





Pendant ce temps là, Ariane et Morgane sont avec Otero. Il confirme ne pas connaitre Vanessa mais il reconnait Jean-Jacques Ribon sur une photo et semble avoir peur de lui ! Ariane fonce à l’église du Mistral mais Robert assure qu’il ne l’a pas vu de la journée. Le père André retrouve alors son bracelet électronique dans le calice !

Au même moment au Mistral, Thomas revient et découvre une scène dramatique : Jean-Jacques a été assassiné dans son bar, Vanessa est à ses côtés, totalement paniquée !