Ici Tout Commence spoiler : les élèves tentent de piéger Denis... (vidéo épisode du 19 février)

Ici tout commence spoiler – A l’hôtel Jourdain, Denis Saneko impressionne les élèves par les noms des stars qu’il a déjà rencontré grâce à son métier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Thelma doute de lui et décide de lui tendre un piège…











Si Colline est convaincue que Denis dit vrai quand il affirme avoir rencontré Céline Dion, ce n’est pas le cas de Thelma. Elle monte un plan bizarre pour le piéger, avec des boutons de manchette appartenant en réalité à Gaspard.

Mais Denis est très pro et ne se laisse pas duper… Le plan de Thelma est un échec cuisant !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1376 du 19 février 2026 : Denis déjoue le piège de Thelma

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.