« L’île de la tentation » du 17 février 2026 : une femme quitte le feu de camps ! (extrait vidéo épisode 5)

« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 17 février 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 5 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Ce soir, les feux de camps vont être sous haute tension et une femme va carrément décider de s’en aller !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Ce qui vous attend dans l’épisode du 5 ce 17 février 2026, extrait vidéo

Chris et Marine débutent leur aventure, chacun rejoignant sa plage. Pendant ce temps là, Tino n’éprouve aucune culpabilité suite à la soirée agitée de la veille. De son côté, Lucie se rapproche de Quentin.

Et lors des feux de camps, c’est le choc. Si les garçons sont surpris du comportement de leurs compagnes, pour les filles c’est bien pire ! Elles découvrent les images de la folle soirée des garçons.



Laureen voit Tino déraper, elle est bouleversée et décide de quitter le feu de camps. Elle veut partir !

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont décidé de mettre leur amour à l’épreuve. Ils se sont promis fidélité et soutien, mais avec le temps, les incertitudes ont ébranlé leurs certitudes et jeté une ombre sur leur avenir à deux. Pour savoir où ils en sont vraiment, ils vont se lancer dans une aventure hors norme : durant 16 jours, ils vivront totalement séparés, sans le moindre contact.

D’un côté, les femmes s’installeront sur une plage de rêve, entourées de dix célibataires prêts à tout pour les séduire. De l’autre, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, déterminées à faire vaciller leurs convictions.

Cette saison, les repères vont voler en éclats, les limites seront testées et certaines vérités éclateront là où personne ne les attend. Venus avec des doutes, ils quitteront l’Île de la tentation avec des réponses. Ensemble… ou non.