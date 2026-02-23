Ici Tout Commence spoiler : qui a volé les couteaux ? Réponse ! (vidéo épisode du 26 février)



Ici tout commence spoiler – Vous êtes impatient de savoir qui a volé les couteaux du chef Montigny-Ferrand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, le voleur va être démasqué et on peut dire que ça va être un terrible choc pour Zoé et Lionel…











Et pour cause : il s’agit d’Inès ! Celle-ci a totalement changé de comportement depuis le vol et leur a sorti de nulle part une cagnotte en ligne, soit disant à l’initiative de son école de danse, pour intégrer un lycée privé. Sauf que Zoé annonce à Lionel que la prof de danse d’Inès lui a répondu : il n’y a jamais eu de cagnotte !

Les Lanneau n’ont donc plus de doute, leur petite soeur a dérapé en volant les couteaux chez les Leroy. Elle risque gros et leur père avec. Et cerise sur le gâteau, Rose vient leur annoncer qu’elle a une piste ! Elle devrait bientôt démasquer Inès…

