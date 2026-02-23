« N’oubliez pas les paroles » du 23 février : pourquoi le jeu de Nagui n’est toujours pas de retour ?



Les fans de « N’oubliez pas les paroles » vont devoir prendre leur mal en patience un jour de plus. Alors que le retour du jeu musical de Nagui était attendu ce lundi soir sur France 2, la chaîne a finalement décidé de modifier une nouvelle fois sa grille des programmes.











Une soirée spéciale pour célébrer les champions

Au lendemain de la fin des Jeux Olympiques d’hiver de Milan Cortina, France 2 proposera une édition spéciale intitulée « La France célèbre ses champions ». Cette grande soirée diffusée en direct dès 17h10 sera consacrée au retour des athlètes français à Albertville. Au programme : le défilé des sportifs, la cérémonie officielle, et l’arrivée du drapeau olympique en France en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Un événement festif destiné à mettre à l’honneur les performances tricolores et à lancer symboliquement la dynamique des Jeux d’hiver Alpes françaises 2030.

Retour confirmé mardi 24 février

Conséquence directe : « N’oubliez pas les paroles » ne sera donc pas encore de retour ce soir. Les téléspectateurs devront patienter jusqu’à demain, mardi 24 février, pour retrouver le célèbre karaoké et son maestro Maxime, actuellement en course avec 23 000 euros de gains.



Après plusieurs semaines marquées par les JO et les bouleversements de grille, le jeu musical devrait cette fois reprendre son rythme habituel. Encore un peu de patience donc !