Plus belle la vie spoiler : Vadim doute de Noémie, la police découvre qu'elle... (10 février 2026)

Plus belle la vie en avance du 10 février 2026 – Alors que Vadim a fourni un alibi à Noémie dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle », demain il va finalement avoir de gros doutes… En effet, dans l’épisode du mardi 10 février 2026, Noémie va faire une étrange gaffe et Vadim va se demander si elle n’a pas tué Théo Bonant !











Au Pavillon des Fleurs, Théo et Noémie sont avec Blanche. Elle leur parle des avancées de l’enquête : il y aurait un 3ème homme et ça inquiète Blanche au sujet des femmes aidées par le Pavillon des Fleurs qui sont en danger. Noémie parle alors de la liste brulée dans une poubelle chez Théo… Vadim tique sur ce détail qui n’a jamais été révélé : comment peut-elle savoir ça ?

Plus tard, Vadim confronte Noémie, qui est confuse et finit par dire que c’est la police qui a révélé cette information… Elle rappelle ensuite à Vadim qu’elle lui a pas demandé de lui servir d’alibi.



Pendant ce temps là, Jean-Paul et Stanislas vont faire une découverte choc au sujet de Noémie. Ils s’intéressent à la cordelette violette qui a servie à attacher Bonant. Il s’agit d’une corde de pêche et on ne la trouve de cette couleur que dans une seule boutique à Marseille ! Le vendeur leur explique en avoir vendu la semaine dernière… à une femme jeune et jolie, rousse !