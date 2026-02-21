Ici Tout Commence spoiler : Zoé surprise, Jim lui annonce qu'il.. (vidéo épisode du 25 février)



Ici tout commence spoiler – Zoé va être accusée du vol des couteaux du chef Montigny-Ferrand dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et la rumeur va rapidement se répandre à tout l’institut !











Résultat en cuisine, Malik vient parler à Zoé et il l’interroge sur Inès avant d’insinuer qu’elle a certainement volé les couteaux pour lui payer un établissement privé… Zoé explose : elle n’a pas volé ces couteaux !

Et surprise : Jim vient à la rescousse de Zoé et prend sa défendre ! Zoé ne s’y attendait pas mais Jim lui annonce qu’il a décidé de la croire. On peut dire que ce n’est pas le cas de son frère, Thibault…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1380 du 25 février 2026 : Jim défend Zoé

