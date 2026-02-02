« Coeurs noirs » du 2 février 2026 : le final de la saison 2 ce soir sur France 2



Coeurs noirs au programme TV du lundi 2 février 2026 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Coeurs noirs ».





A découvrir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 2 février 2026

Episode 5 : Une mission conjointe menée par la DGSE et le groupe 45 est mise en place pour neutraliser Moktar et secourir Sab.

Episode 6 : Alors que la DGSE met en place une manœuvre pour détourner l’attention de Moktar, le groupe 45 lance l’assaut afin d’exfiltrer Sab.



« Coeurs noirs » – rappel du synopsis de la saison 2

La série plonge au cœur du combat mené par un commando des forces spéciales françaises engagé dans la lutte contre Daech. Lors d’une opération, Sab, l’une des membres du groupe, est capturée par l’ennemi. Désormais, le Groupe 45 est entièrement mobilisé pour tenter de libérer la tireuse d’élite, détenue en otage. Mais l’irruption d’un agent de la DGSE et les discussions tendues avec Zaïd, désormais en cavale, viennent compliquer dangereusement le bon déroulement de la mission.

« Coeurs noirs » : les interprètes

Avec Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry)