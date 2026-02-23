« La vérité sur Alice » : votre téléfilm inédit ce 23 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« La vérité sur Alice » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La vérité sur Alice ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La vérité sur Alice » : l’histoire, le casting

Sydney Calon est victime d’un terrible accident. Sa sœur Angie se retrouve alors contrainte de veiller sur Alice, sa jeune nièce, tout en préservant un lourd secret de famille. Mais la tension monte lorsqu’un mystérieux assassin commence à cibler leurs proches, tandis que des zones d’ombre entourant le père d’Alice se dévoilent peu à peu. Déterminée et courageuse, Angie devra tout risquer pour protéger sa nièce et percer la vérité derrière ces événements inquiétants.



Avec : Debra Hale (Marissa Davis), Jayne Heitmeyer (Louise Calon), Kirsten Comerford (Angie Calon), Samantha Brown (Sydney Calon)

Et à 16h, « Une vendetta contre Marcia » (rediffusion)

Une jeune femme est déterminée à faire payer la mort de son frère, abattu par accident alors qu’il tentait de cambrioler la maison d’une femme en plein vide-grenier.

Avec : Aryè Campos (Marcia Clattenburg), Juliana Destefano (Trudee), Autumn Noel (Candice), Matthew Pohlkamp (Rick)