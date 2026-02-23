

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 février 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 février 2026 à 13h55 « Pour le petit dernier, ils ont décidé d’adopter ! » (inédit)

Ce nouvel inédit donne la parole à des familles qui ont fait un choix fort et profondément réfléchi : agrandir leur foyer grâce à l’adoption. Des parents témoignent de leur parcours, souvent long et semé d’embûches, pour accueillir un petit dernier pas comme les autres. Après avoir déjà connu la maternité ou la paternité biologique, ils ont décidé d’ouvrir leur cœur et leur famille à un enfant né ailleurs, en France ou à l’étranger.

Pourquoi faire le choix de l’adoption lorsque la famille est déjà construite ? Comment préparer les aînés à cette arrivée si particulière ? Quelles démarches, quels doutes, mais aussi quelles joies immenses ont jalonné leur chemin ?



Publicité





Entre émotions, confidences et instants de vérité, ces familles racontent comment l’amour ne se divise pas… il se multiplie. Un moment fort, sincère et inspirant, fidèle à l’ADN de l’émission.

Et à 15h : « 5, 6 ou même 10 enfants : et le couple dans tout ça ? » (rediffusion)

Dans ce nouveau numéro de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille trois tribus extraordinaires pour explorer la place du couple au sein de familles particulièrement nombreuses : comment préserver l’amour à deux quand les enfants occupent tout l’espace, et comment rester un couple uni tout en étant des parents investis ? Rahouda et Stéphane, à la tête d’une fratrie de dix enfants âgés de 19 ans à un mois et demi, réalisent leur rêve de grande famille, entre bonheur intense et défis permanents ; Cyril et Nadia, parents de cinq enfants aux tempéraments très différents, se définissent avant tout comme une équipe soudée, plus famille que couple, transformant leurs différences en force ; enfin, Océane et Gianni, qui élèvent six enfants dont deux paires de jumeaux, jonglent entre un quotidien XXL et la volonté farouche de préserver leur relation amoureuse, pilier de l’équilibre familial. Une émission haute en couleurs, pleine de vie, de rires et d’émotion.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.