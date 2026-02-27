« L’auberge des secrets » : votre téléfilm ce 27 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« L’auberge des secrets » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 27 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’auberge des secrets ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’auberge des secrets » : l’histoire, le casting

Natalie Flores, cheffe talentueuse installée à New York City, est contrainte de partir dans le Vermont après la mort brutale de sa sœur jumelle, Celia, afin de prendre en charge sa nièce. Sur place, d’étranges incidents surviennent dans l’auberge que Celia restaurait avec l’aide de son ami Andy, semant le doute dans l’esprit de Natalie : et si la chute de sa sœur n’avait rien d’un accident ?



Dévastée, sa nièce Sabrina la tient à distance et trouve du réconfort auprès de son petit ami, Elijah. Lorsque Natalie se rapproche d’Andy et passe la nuit avec lui, elle découvre qu’il lui a dissimulé des éléments essentiels : il avait autrefois entretenu une relation avec Celia, a financé une grande partie des rénovations et détient un droit de rétention qui lui permettrait d’empêcher la vente de l’auberge si Natalie décidait de s’en séparer.

Avec : Tamara Almeida (Natalie Flores), Milton Barnes (Le shérif Kelly), Zoë Belkin (Sabrina Flores), Zoe Doyle (Sarah Parsons)

Et à 16h, « Ne vous promenez pas dans les bois… » (rediffusion)

Originaire de Ohio, la famille Carstairs part en vacances au Pays de Galles et loue une demeure appartenant à l’énigmatique madame Aylwood, qui a perdu sa fille vingt ans auparavant. Installés dans le village de Northrop, ils découvrent qu’il aurait miraculeusement échappé à la peste il y a plusieurs siècles, comme si le fléau avait soigneusement évité l’endroit.

Cependant, depuis la disparition de la fillette, la forêt voisine est désertée, aussi bien par les habitants que par les animaux. Une rumeur persistante évoque une malédiction, et certains vont jusqu’à accuser madame Aylwood d’en être à l’origine.

Avec : Anjelica Huston (Madame Aylwood), Tallulah Evans (Jan Carstairs), Nicholas Galitzine (Mark Fleming), Dixie Egerickx (Ellie Carstairs), Rufus Wright (Paul Carstairs), Melanie Gutteridge (Kate Carstairs)