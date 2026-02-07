« Meurtres dans les gorges du Verdon » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (7 février)



« Meurtres dans les gorges du Verdon » au programme TV du 7 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres dans les gorges du Verdon », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Bruno Wolkowitch et Barbara Probst.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres dans les gorges du Verdon » : l’histoire

Dans les gorges du Verdon, le major Thierry Rouvier, à l’aube de la retraite, est contraint de faire équipe avec le jeune capitaine Elie Zakine pour élucider le meurtre d’un homme de 78 ans, découvert dans une mise en scène troublante sur le barrage de Castillon. Très vite, ils sont rejoints par Chloé Delage, psychocriminologue de la gendarmerie, native de Castellane… et surtout fille du major Rouvier. Cette collaboration forcée réveille de vieilles blessures : les rapports entre Thierry et Chloé sont loin d’être apaisés.

L’affaire bascule lorsqu’une lettre anonyme et un second homicide, tout aussi macabre, font ressurgir un secret enfoui depuis des décennies. Les enquêteurs découvrent alors un lien direct avec la disparition, cinquante ans plus tôt, de Paulin Rouvier, père de Thierry et grand-père de Chloé. Dans l’après-guerre, adolescent, Paulin avait créé avec ses amis un groupe appelé « la Confrérie des Capricornes ». Aujourd’hui, les anciens membres de cette bande sont assassinés les uns après les autres.



Pourquoi ces compagnons d’enfance sont-ils pris pour cible après tout ce temps ? Quelle faute passée cherchent-ils à faire payer ? Pour démêler cette énigme, Chloé, Elie et Thierry devront affronter les zones d’ombre de leur histoire familiale — au péril de leur propre vie.

Interprètes et personnages

Avec Bruno Wolkowitch (Thierry), Barbara Probst (Chloé), Gary Mihaileanu (Elie), Michel Jonasz (Constantin Ravel), Jonathan Cardonnel (Thomas), Cécilia Hornus (Marie), Florence Hautier (Françoise Dionisi)…

« Meurtres dans les gorges du Verdon » : la bande-annonce