Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)



Publicité





Le suspense est à son comble dans « Les 12 coups de midi » sur TF1 ! Alors qu’il reste désormais moins de 15 cases sur la nouvelle Étoile mystérieuse, l’image devrait être entièrement dévoilée en début de semaine prochaine. À la rédaction de Stars-Actu, une conviction se renforce de jour en jour : Mathieu Kassovitz se cacherait derrière cette fameuse étoile.











Publicité





Des indices qui s’assemblent parfaitement

Plus les cases disparaissent, plus les indices semblent former un ensemble cohérent autour de l’acteur et réalisateur.

🥊 Un ring de boxe

Mathieu Kassovitz est un grand passionné de boxe. Il pratique régulièrement ce sport et n’a jamais caché son admiration pour cette discipline exigeante. Un premier indice qui correspond parfaitement à son profil.

🌊 Un périscope

Impossible de ne pas penser au film Le Chant du loup, dans lequel il incarnait un commandant de sous-marin. Le périscope est l’un des symboles forts de ce thriller militaire à succès.



Publicité





🇫🇷 Le drapeau de la France Libre

Cet indice renvoie très probablement au film La Bataille de Gaulle, dans lequel Mathieu Kassovitz incarne le Général de Gaulle. Un projet ambitieux et très attendu qui colle parfaitement avec ce symbole historique.

📹 Une caméra

Comédien reconnu, il est aussi un réalisateur incontournable du cinéma français, notamment grâce à La Haine, film culte qui a marqué toute une génération. La caméra apparaît donc comme un indice évident.

🥨 Un bretzel

Direction l’Alsace ! Le bretzel ferait référence au tournage du film Frères, dont certaines scènes ont été réalisées dans cette région emblématique.

🚨 Un gyrophare

Enfin, le gyrophare rappelle l’univers de « La Haine », où la présence policière et les tensions en banlieue occupaient une place centrale. Un clin d’œil supplémentaire au parcours de Mathieu Kassovitz.

Une révélation imminente

Avec moins de 15 cases encore présentes, le visage caché sera bientôt totalement visible. Si notre intuition est la bonne, la réponse devrait tomber dès le début de la semaine prochaine dans « Les 12 coups de midi ».

Alors, Mathieu Kassovitz sera-t-il confirmé comme étant l’Étoile mystérieuse ? Verdict très bientôt sur TF1…