Cauchemar en cuisine du 5 février 2026 : direction Chambéry ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 5 février 2026 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Chambéry, en Savoie.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 5 février 2026, présentation

Philippe Etchebest pose ses valises à Chambéry, en Savoie, pour tenter de sauver le restaurant de Christine, une gérante au bord de la rupture. L’alerte a été donnée par Paula, commerçante du quartier, préoccupée par la chute inquiétante de la fréquentation de l’établissement.

Il y a trois ans, Christine a repris le plus ancien restaurant de la ville, une adresse emblématique chargée d’histoire. Mais ces derniers temps, les difficultés se sont accumulées et la situation a pris une tournure alarmante.



À peine arrivé, le chef découvre l’ampleur des dégâts : Christine gère tout, seule, aussi bien en cuisine qu’en salle. Résultat, le service est chaotique, les assiettes manquent de soin et l’hygiène laisse sérieusement à désirer.

Face à un tel désordre, Philippe Etchebest s’apprête à relever l’un des défis les plus délicats jamais rencontrés dans Cauchemar en cuisine.

Cauchemar en cuisine du 5 février 2026, extrait vidéo