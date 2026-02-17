Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo piégé par le vrai coupable ! (épisode du 23 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1864 du 23 février 2026 – Pablo va se retrouver dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, il est soupçonné par la police d’avoir assassiné son beau-père en ajoutant une forte dose d’alcool dans son cappuccino avant qu’il prenne la route.











Florent explique à Hugo qu’il ne peut pas assurer la défense de Pablo car Cécile est la juge en charge de l’affaire. Sabine décide alors de faire appel à sa mère, Claudine, pour s’occuper de Pablo.

Et alors que Hugo, Sabine et Pablo sont partis voir Claudine, l’homme qui s’est introduit au commissariat pour ouvrir les cartons des scellés de l’affaire pénètre chez eux… Il monte dans la chambre de Pablo, certainement pour le piéger en y plaçant une preuve à charge !

Pendant ce temps là, Aude, convaincue que Pablo est coupable, fait venir son fils Alexis au commissariat pour qu’il témoigne au sujet de Pablo, qu’il a déjà entendu dire qu’il avait souhaité la mort de Martin. Alexis assure toutefois que Pablo ne l’aurait jamais fait.



