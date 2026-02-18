« Mère porteuse pour star dangereuse » : votre téléfilm ce 18 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Mère porteuse pour star dangereuse » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 18 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mère porteuse pour star dangereuse ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Mère porteuse pour star dangereuse » : l’histoire, le casting

Pour Olivia, tout s’écroule en une seule journée : elle perd son emploi, son appartement et son compagnon. Alors, quand son amie Cassidy lui propose un travail auprès de célébrités à Los Angeles, elle accepte immédiatement. Sa mission : devenir la mère porteuse de la célèbre Ava Von Richter et de son mari Hayden.



Mais le couple, obsédé par la discrétion, l’isole peu à peu jusqu’à la retenir presque captive. Lorsque la situation dégénère, Olivia n’a plus qu’un objectif : protéger l’enfant qu’elle porte à tout prix.

Avec : Mitchell Hoog (Ryan), Brianne Davis (Ava Von Richter), Carrie Wampler (Olivia Bolton), Carl Beukes (Hayden Von Richter)

Et à 16h, « L’autre famille de mon père » (rediffusion)

En réalisant un test ADN, Shelby Parker apprend que son père, aujourd’hui décédé, avait une autre fille. Déstabilisée, elle part à sa recherche pour obtenir des réponses. Mais elle est loin de se douter que cette rencontre pourrait bien mettre sa vie en péril.

Avec : Kimberly-Sue Murray (Shelby), Hannah Emily Anderson (Rose), Cory Lee (Jen Ferrara), Morgan David Jones (Luke Paine)