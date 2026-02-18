Les 12 coups de midi du 18 février : Cyprien continue, plus que 16 cases sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 18 février 2026, 152ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur alors qu’il ne reste plus que 16 cases sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 18 février, plus que 16 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle monter au total de 643 583 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais tous les indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra, un girophare, et des cadres.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+