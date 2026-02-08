Plus Belle La Vie spoilers : une liaison secrète, des agressions, les résumés jusqu’au 27 février 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 27 février 2026





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que la police et les détectives sont toujours sur une même affaire. Une nouvelle agression a lieu et les policiers du Mistral tentent de démasquer le coupable.

Pendant ce temps là, une liaison cachée risque bien de faire trembler le Mistral. Il s’agit d’Apolline et Léa ! Ulysse en fait la découverte, non sans surprise. Mais loin d’imaginer ce que fait sa femme, Jean-Paul s’inquiète pour Lucie, qu’il juge trop proche de Martin…



Quant à Chloé, elle s’inquiète alors que Mathis et Elena reçoivent un mystérieux cadeau…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 525) : Les détectives tentent le tout pour tout pour être les premiers à faire parler les preuves. Un mystérieux cadeau, à l’attention d’Elena et Mathis, laisse Chloé dans l’embarras. Chez les Nebout – Boher, Martin se retrouve dans une situation qu’il n’avait pas anticipée.

Mardi 24 février 2026 (épisode 526) : Alors que Morgane suit la même piste qu’Eric et Laura, Ariane prend de l’avance avec de nouveaux indices. De son côté, Apolline s’abandonne à ses sentiments. Au Mistral, Vanessa broie du noir et confie ses soucis à Thomas.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 527) : Alors que la police tente de faire la lumière sur une nouvelle agression, les détectives se voient dépossédés de leur enquête. Au Mistral, un habitant continue d’avoir des comportements troublants. En parallèle, Boher n’apprécie pas les fréquentations de sa fille.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 528) : Un des membres du commissariat voit son avenir menacé, craignant que l’on découvre la vérité à son sujet. Par inadvertance, Ulysse découvre l’identité de l’amante cachée. Au Mistral, Baptiste bénéficie d’une aide précieuse pour divertir les enfants.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 529) : Au commissariat, le comportement de la suspecte intrigue les policiers. Alors que Barbara prépare avec soin l’anniversaire de Louis, ce dernier à la tête ailleurs. Au Pavillon des fleurs, Blanche reçoit un appel et se précipite annoncer la nouvelle…

