Kelly Vedovelli enceinte : l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna va être maman !

C’est une annonce qui a surpris et attendri ses abonnés. Hier, Kelly Vedovelli a révélé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram qu’elle attendait son premier enfant. À 33 ans, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » a partagé son bonheur avec sa communauté, dévoilant au passage un ventre déjà bien arrondi.











Face caméra, rayonnante, Kelly Vedovelli a dévoilé sa grossesse et même l’une des échographies. Une grossesse qu’elle a visiblement choisi de vivre dans la discrétion, loin des projecteurs et des rumeurs.

Un heureux événement imminent

Si elle n’a pas précisé la date exacte de son accouchement, tout laisse à penser que l’arrivée du bébé est imminente. En effet, dans la vidéo elle a déjà le ventre bien arrondi. Les messages de félicitations n’ont pas tardé à affluer sous sa publication.



Connue pour son franc-parler et sa personnalité solaire sur le plateau de TPMP, la jeune femme s’apprête désormais à endosser un tout nouveau rôle : celui de maman.

Le mystère autour du papa

Concernant l’identité du père, le mystère reste entier. Kelly Vedovelli a clairement indiqué qu’elle souhaitait préserver sa vie privée. Impossible donc, à ce stade, de savoir qui partage sa vie et s’apprête à accueillir cet enfant à ses côtés.

Une chose est sûre : cette grande nouvelle marque un tournant dans la vie de l’ancienne chroniqueuse, qui s’apprête à écrire un nouveau chapitre, loin – ou peut-être pas – des plateaux télé.

VIDÉO Kelly Vedovelli dévoile sa grossesse