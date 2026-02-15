Plus Belle La Vie spoilers : Gabriel sous le choc, le voleur démasqué, les résumés jusqu’au 6 mars 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 6 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Gabriel va être sous le choc en faisant une découverte sur Natacha. Au même moment, le voleur de la statuette est enfin démasqué et on lui tend un piège pour le coincer.

Chez Ariane, c’est tendu entre Zoé et Djawad tandis que Luna s’inquiète pour Martin. Quant à Barbara, elle est inquiète pour Louis et se pose des questions. Elle décide d’aller en parler à Bahram…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 (épisode 530) : Pour ferrer le potentiel commanditaire, les détectives doivent employer la manière forte. De son côté, Barbara va trouver Bahram pour obtenir des réponses à ses angoisses. A la maison, les tensions entre Zoé et Djawad s’accumulent.

Mardi 3 mars 2026 (épisode 531) : Dans l’enquête, une découverte majeure sur la statue vient rebattre les cartes. En parallèle, Barbara est prête à tout pour apaiser ses tourments. Au Mistral, Mirta sollicite Thomas pour l’aider dans sa recherche.

Mercredi 4 mars 2026 (épisode 532) : De lourdes révélations unissent d’anciens opposants dans leur enquête. Luna s’inquiète pour Martin et s’en confie à Babeth. Alors que Djawad tente de se rattraper, Zoé a déjà pris les choses en main.

Jeudi 5 mars 2026 (épisode 533) : En avançant dans l’ombre, la nouvelle alliance risque d’être démasquée. A Massalia, une résidente est atteinte de la maladie d’amour. Riva, quant à lui, fait une découverte bouleversante au sujet de son amie.

Vendredi 6 mars 2026 (épisode 534) : Pour tendre un piège au voleur, une grande mascarade se prépare. A la résidence, Apolline sent que son désir commence à se réveiller. La première séance de tutorat de Louisa tourne au vinaigre.

