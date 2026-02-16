Star Academy : à quand le premier single d’Ambre ? La gagnante sort du silence !



Une semaine après sa victoire dans Star Academy, Ambre n’a toujours rien annoncé concernant la sortie de son premier single. Une situation loin d’être exceptionnelle dans l’histoire du télé-crochet… mais qui intrigue déjà les fans, impatients de découvrir la direction artistique que prendra la jeune chanteuse.





Car si l’enthousiasme autour de sa victoire reste très fort, l’après-émission est souvent une période charnière — celle où l’image de candidate doit se transformer en véritable identité musicale. Et après Pierre Garnier et Marine, qui avaient déjà leurs singles à leurs sorties du château de Dammarie-les-Lys, la pression est forte.







« À ce jour, il ne se passe pas grand-chose »

Dans une interview accordée à Charts In France, Ambre a calmé les attentes. Pas de chanson prête, pas d’enregistrement lancé, et même pas encore d’exploration artistique approfondie : « Je viens de sortir donc je n’ai pas eu le temps d’aller en studio, j’ai pas eu le temps de rouvrir des anciennes compos ou des notes. J’ai eu le temps de rien. Donc à ce jour, il ne se passe pas grand-chose. Mais j’espère aller en studio vite pour pouvoir me mettre à créer ! ».

Autrement dit : contrairement à l’idée reçue, le single du gagnant n’est pas toujours prêt à sortir dès la finale. La réalité est souvent plus lente — contrats, équipes, direction musicale, stratégie marketing… tout doit être décidé rapidement mais soigneusement.



Une « carte d’identité » musicale encore floue

Consciente de l’importance du premier titre, Ambre ne veut pas se précipiter. Elle insiste sur la notion d’identité artistique : « Le premier single ça va vraiment être ta carte de visite et ta carte d’identité. Donc ce que j’aimerais faire c’est quelque chose qui me ressemble. Mais encore une fois, c’est super flou. C’est une question difficile. Je pense que ça va venir sur le moment. Là, tout de suite, je ne sais pas. »

Une déclaration honnête — et révélatrice. Contrairement à certains candidats très formatés, Ambre semble encore en phase de découverte artistique. Ce qui peut être risqué commercialement… mais souvent bénéfique à long terme.

L’album déjà attendu… sans pression ?

À peine sortie du château, la gagnante fait déjà face aux attentes concernant un futur album : « En fait, c’est évident que les gens m’attendent au tournant parce qu’un album est censé arriver. Est-ce que j’ai la pression ? Surtout après Pierre et Marine, car on m’a souvent dit ça, non. J’ai une bonne pression dans le sens où je n’ai pas envie de décevoir et j’ai hâte de commencer à travailler. Mais je n’ai pas la pression de faire mieux ou du copier coller. Je vais faire quelque chose qui me ressemble. On verra si ça plait, on verra si ça marche. En tout cas, je vais tout faire pour. »

Le message est clair : elle veut éviter le piège du « single post-émission » formaté uniquement pour capitaliser sur la popularité immédiate.

Une attente stratégique… ou risquée ?

L’histoire du programme montre que tout se joue souvent au premier titre : trop rapide, risque de chanson impersonnelle; trop tard, risque de retombée médiatique. Ambre semble privilégier une troisième voie : construire un univers avant de publier. Un choix artistique respectable, mais qui devra s’accompagner d’une stratégie solide pour maintenir l’intérêt du public.

Pour l’instant, aucune date n’est annoncée. Une chose est sûre : plus l’attente sera longue, plus le premier single devra marquer les esprits. Et c’est peut-être justement ce pari qui décidera si la gagnante restera un souvenir télévisuel… ou deviendra une véritable artiste installée.