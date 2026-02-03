Plus Belle La Vie du 3 février 2026 : Noémie piège Théo, Morgane imprudente (résumé + extrait vidéo épisode 511 en avance)



Plus belle la vie du 3 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 511 de PBLV – Noémie va piéger Théo cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle place un traceur GPS dans son sac alors que Morgane prend de gros risques…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 février 2026 – résumé de l’épisode 511

Vadim retrouve Patrick et lui montre la photo d’une consigne utilisée par Théo, contenant une photo de Morgane. Il explique avoir suivi Théo, observé son code. Après avoir ouvert le casier, il a laissé la photo avec un code inscrit au dos pour ne pas éveiller ses soupçons. Il précise aussi que Théo a tenu des propos violents envers les femmes. Patrick lui demande les photos et lui dit de le laisser gérer.

Au commissariat, Jean-Paul annonce à Patrick que le casier de la consigne était une nouvelle fois vide quand il est allé. Patrick interroge Morgane sur Théo : elle nie le connaître en dehors de l’enquête. Il lui apprend que sa photo a été trouvée dans un casier loué par Théo Bonant et lui ordonne de rentrer à la résidence et de ne pas en sortir jusqu’à nouvel ordre.



Noémie croise Théo à l’auto-école : elle lui rappelle qu’il ne pourra pas passer le permis après sa triche. Ils se disputent, elle l’accuse aussi de lui avoir volé son ordinateur. Discrètement, elle glisse un traceur GPS dans son sac…

A la résidence, Noémie remercie Vadim pour son aide. Il tente de renouer et propose de se voir le soir. Elle accepte puis se ravise, expliquant avoir du travail, mais ils s’embrassent. Juste après, Morgane dit à Vadim qu’elle va courir ; il la met en garde contre les risques mais elle ne l’écoute pas et minimise.

Patrick appelle Morgane et comprend qu’elle est sortie malgré ses consignes. Pendant ce temps là, Steve et Charlotte tentent toujours de décrypter le code : Steve pense qu’il s’agit d’une adresse IP permettant de localiser Morgane. Il l’appelle, mais son bracelet connecté est au sol : tout laisse penser qu’elle a été agressée.

Jennifer revient au Mistral et se réinstalle chez Barbara. Éric passe proposer des tracts pour son agence spécialisée dans les amours de jeunesse ; l’idée séduit Jennifer et Barbara. Plus tard, Laura reproche à Éric de ne pas l’avoir prévenue pour ses tracts. Legendre arrive : il cherche à retrouver une femme qu’il voit chaque jour passer devant sa boutique. Plus tard, Laura et Éric surveillent une femme pour Legendre. Éric veut la suivre lui-même, mais Laura insiste pour y aller.

À la résidence, Jules apprend à Mirta que la promesse d’embauche de Robert est annulée : sans contrat, pas de libération conditionnelle. Ils ont jusqu’à vendredi pour trouver une solution. Plus tard, Mirta demande à Luna d’embaucher Robert au Pavillon des Fleurs. Luna refuse, persuadée qu’il la manipule. Mirta avoue avoir modifié son témoignage et retiré sa plainte pour enlèvement : elle est encore amoureuse. Luna, choquée, refuse quand même d’aider. Plus tard, Mirta propose au père de lancer un chantier de réinsertion pour rénover l’église. Malgré les lourdeurs administratives, elle insiste et pense déjà à quelqu’un.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 février 2026 – extrait vidéo

