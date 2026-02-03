Demain Nous Appartient du 3 février : Vahina approche Marceau ! (résumé + vidéo épisode 2132 en avance)



Demain nous appartient du 3 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2132 de DNA – Vahina va approcher Marceau pour tenter de le recruter ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pendant ce temps là, l'enquête de police piétine…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 3 février 2026 – résumé de l’épisode 2132

Au commissariat, Sara est convaincue que Vahina est sous l’emprise de son proxénète, un avis partagé par Roxane. Damien leur apprend que la jeune femme a reçu plusieurs virements provenant d’un compte au Luxembourg, probablement celui du mac.

De son côté, Vahina retrouve sa maquerelle dans un parc et lui remet de l’argent. Celle-ci lui confie ensuite deux missions : recruter de nouvelles personnes et remettre Aaron au travail. Vahina insiste donc auprès du médecin, mais Aaron affirme qu’il veut arrêter d’être escort. Elle lui rappelle toutefois qu’il a déjà un rendez-vous prévu le soir même.



Chez lui, Aaron annonce à Soraya sa décision d’arrêter, expliquant qu’il s’est enfermé dans un rôle qui ne lui correspond pas. Mais lorsqu’il reçoit un message de sa cliente pour confirmer leur rendez-vous, il finit par s’y rendre. Sur place, il découvre qu’il s’agit de Laurie, ce qui le met très mal à l’aise.

Pendant ce temps, l’enquête avance peu : Damien prévient Roxane qu’il faudra au minimum trois mois pour identifier le détenteur du compte bancaire. Sara et Roxane désespèrent, d’autant que leur couple traverse toujours une mauvaise passe.

Vahina, elle, approche Marceau en se faisant passer pour une bookeuse d’agence de mannequins. Elle lui explique qu’il pourrait gagner beaucoup d’argent et lui montre 500 euros gagnés en une soirée. Séduit, Marceau accepte de prendre son numéro…

Par ailleurs, Karim a prévu une balade à cheval pour Émilie, un rêve d’enfance pour elle. Leur journée se termine par un baiser. Enfin, malgré de fortes courbatures, Georges veut retourner travailler au mas. Alex lui conseille honnêtement de chercher un emploi plus adapté à ses compétences. Plus tard, Georges se confie à Victoire au Spoon tandis que Mona s’inquiète pour son fils.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 février 2026 – extrait de l’épisode

