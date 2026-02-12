Plus belle la vie spoiler : le choc, la police fait le lien entre Noémie et un ancien meurtre ! (13 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 13 février 2026 – Le profil de Noémie va se préciser demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 13 février 2026, Charlotte va faire une découverte capitale sur Noémie, qui va la relier à un précédent meurtre.











En effet, Jean-Paul rejoint Patrick avec les résultats de l’analyse toxicologique de Théo Bonant. Ça a pris du temps car le dosage des substances qu’il a ingéré a interpellé Charlotte. Il s’avère que chaque substance était dosée à 33,3%, ce qui veut dire que Noémie a tout dosé au milligramme près. Et Charlotte a fait le lien avec deux autres meurtres dont celui de Basile Dupart en octobre dernier à la résidence Massalia ! Ils avaient ingéré tous les deux exactement le même dosages de somnifères que Théo Bonant.

Patrick réinterroge Noémie en prison, qui assure toujours ne pas avoir tué Théo. Mais il lui parle de sa signature, « sa recette » pour neutraliser ses victimes : le cocktail de somnifères. Noémie semble troublée mais elle dit qu’elle connaissait à peine Basile. Sauf que Patrick lui rappelle qu’elle s’était aussi disputée avec Basile, comme avec Théo… Il pense qu’elle les a tués tous les deux.



De son côté, Vadim croit toujours Noémie innocente. Il décide d’infiltrer les masculinistes avec le pseudo « Morpheus Réincarnation » afin de coincer Alpha Rex. Il se confie à Blanche, qui trouve la méthode beaucoup trop dangereuse… Au commissariat, Steve le démasque et prévient Patrick. Il va au Pavillon des Fleurs pour confronter Vadim. Il confirme vouloir piéger Alpha Rex avec une fausse liste de femmes et refuse d’arrêter. Patrick annonce alors qu’il va l’aider…