« Les secrets de la famille Regan » : votre téléfilm ce 12 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les secrets de la famille Regan » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 12 février 2026





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les secrets de la famille Regan » : l’histoire, le casting

Ana est embauchée pour veiller sur Joan, une riche femme âgée qui vit isolée à la campagne. Peu à peu, une véritable complicité naît entre elles. Mais lorsque Joan est victime d’un mystérieux accident, Ana se retrouve accusée de négligence à son égard.



Avec : Maia Alvina (Ana Garcia), Stuart Constable (Terry Shulski), Ayan Elmi (Esther), Zaahira Joseph (L’officière Lacey)

Et à 16h, « Le cercle des mensonges » (rediffusion)

Sylvia, créatrice de bijoux en pleine ascension, voit sa notoriété exploser et attise toutes les convoitises. Elle est approchée par la très sélecte Société des femmes d’influence, un cercle prisé de dirigeantes à succès. Opportunité rêvée ou piège bien orchestré ?

Au même moment, son père réapparaît après des années d’absence. Sylvia doit alors démêler les véritables intentions de son entourage… et percer enfin le mystère de la mort de sa mère, disparue en mer bien des années auparavant.

Avec : Tahnee Harrison (Sylvia), Jonathan Stoddard (Jesse), Sean Kanan (Earl), Shellie Sterling (Vanessa)