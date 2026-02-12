Ici Tout Commence spoiler : une rupture à l’institut ? (vidéo épisode du 17 février)



Ici tout commence spoiler – Un couple traverse une crise à l'institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Mattéo va tenter de se rattraper avec Jude après avoir passé la Saint Valentin à regarder un match de rugby… Mais ça va faire un flop !











Mattéo a préparé un déjeuner romantique dans la cave de l’institut, avec l’aide Thelma. Jude trouve ça très mignon mais rapidement, il est absorbé par son téléphone et Mattéo n’apprécie pas du tout…

Jude explose alors : il rappelle à Mattéo que c’est lundi, qu’il est 14h et qu’il doit travailler ! Il lui balance ensuite que la Saint Valentin, c’était samedi !… Le clash éclate et Mattéo préfère s’en aller…

La rupture est-elle inévitable ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1373 du 16 février 2026 : Mattéo et Jude au bord de la rupture

