« Coup de foudre et amnésie » : votre téléfilm ce 25 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre et amnésie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 25 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre et amnésie ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Coup de foudre et amnésie » : l’histoire, le casting

Cristina est une critique culinaire aussi redoutée que réputée, dont l’identité reste mystérieuse. Invitée au Festival du vin d’hiver, elle se retrouve par erreur dans un domaine viticole qu’elle avait sévèrement épinglé l’année précédente. Alors qu’elle s’apprête à repartir, une chute sur une plaque de verglas lui fait perdre la mémoire, bouleversant totalement le cours des événements…



Avec : Nazneen Contractor (Cristina), Brennan Elliott (Michael), Zarina Rocha (Britney), Genelle Williams (Diane)

Et à 16h, « Milliardaire ou presque » (rediffusion)

Courtney travaille pour « Belle la vie », une agence de conciergerie de luxe capable d’exaucer les moindres caprices de sa clientèle V.I.P. Lorsque sa directrice, Dana, lui confie la mission d’accompagner un milliardaire, Joe Franklin, pour un séjour au ski à Banff, au Canada, elle s’attend à gérer un client exigeant. Mais sur place, elle comprend vite que Joe est loin d’être ordinaire : émerveillé par le jet privé et la suite somptueuse, chaleureux avec le personnel de l’hôtel et peu sensible à la haute gastronomie, il ne correspond en rien à l’image qu’elle se faisait d’un homme aussi fortuné.

Avec : Nazneen Contractor (Courtney Evans), Brooks Darnell (Joe Franklin), Erik Athavale (Gabe), Daina Leitold (Dana)