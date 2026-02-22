Un dimanche à la campagne du 22 février : l’émission encore déprogrammée, on connait la date de retour !



Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » ne retrouveront toujours pas leur rendez-vous dominical ce week-end sur France 2. L’émission animée par Frédéric Lopez est exceptionnellement déprogrammée ce dimanche.











En cause : la diffusion en direct du match France / Italie, comptant pour le Tournoi des Six Nations. Une affiche très attendue qui mobilise l’antenne de la chaîne publique et entraîne un ajustement de la grille des programmes.

Bonne nouvelle toutefois pour les téléspectateurs : « Un dimanche à la campagne » sera de retour dès dimanche prochain, à son horaire habituel. Frédéric Lopez retrouvera alors sa maison de campagne et ses invités pour un nouveau moment d'échanges et de confidences, fidèle à l'esprit chaleureux qui fait le succès de l'émission.

Un retour dès dimanche prochain avec Booder, Tina Arena et Laurent Mariotte

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs : Un dimanche à la campagne sera de retour dès dimanche prochain, à son horaire habituel, avec un numéro inédit. Pour cette nouvelle émission, Frédéric Lopez recevra : l’humoriste et comédien Booder, la chanteuse Tina Arena, et le chroniqueur culinaire Laurent Mariotte.



Confidences, souvenirs et moments de partage seront au rendez-vous pour ce retour attendu, après cette parenthèse sportive consacrée au rugby international.