Star Academy : le château a fermé ses portes ! Ambre et Léa sont parties (PHOTOS)

Voilà, c’est fini ! Le château de la Star Academy a fermé ses portes ce jeudi soir à 20h avec le départ de Ambre et Léa. C’est à 20h30 sur le live de TF1+ que les fans ont pu découvrir leurs adieux au château.





Les deux finalistes, très émues et tristes de partir, ont fait le tour de chaque pièce du château de Dammarie-les-Lys avant de sortir et de se placer devant une dernière fois.







Ambre et Léa pu voir un florilège des meilleurs moments de leur aventure sur un écran géant. Un grand moment d’émotion, les larmes ont coulé. Et enfin, les pièces du château se sont éteintes les uns après les autres. Elles sont ensuite monté dans le bus et ont quitté définitivement le château.

Des images à découvrir dans la quotidienne de vendredi soir !



Rendez-vous demain 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.