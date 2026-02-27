Un Si Grand Soleil du 2 mars : Pablo comprend enfin pour la méduse ! (résumé épisode 1869 en avance)



Un si grand soleil du 2 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1869 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Noura demande à Pablo s’il a réfléchi à la proposition de sa mère d’aller vivre avec elle à Lyon. Il répond y avoir pas mal pensé, ça l’a touché. Mais il ne se voit pas quitter son père et Sabine. Noura pense que c’est intéressant, elle a vu des facs pas mal. Achille les rejoint et montre à Pablo l’article publié sur un site d’info. Il est clairement à charge contre Pablo ! Noura est sous le choc, Pablo demande qui a écrit l’article mais il n’est pas signé. Pablo n’en revient pas, on l’accuse carrément d’avoir tué son beau-père et on parle de son lien de parenté avec un flic… Achille souligne le fait le site est connu, il fait des milliers de vues tous les jours.

Alex interroge Léo au commissariat. Alex l’accuse d’avoir mis le feu, il pense qu’il est venu chercher des affaires ce jour là et il a du tomber sur la fête de son ex femme. Et il a un mobile de vengeance. Léo assure qu’il n’y est pour rien. Alex parle de l’accusation d’Elodie, Léo dit qu’elle est jalouse car ils sont restés proches avec Pauline malgré le divorce.



Alex réinterroge ensuite Ludo. Il lui dit qu’ils vont tout reprendre depuis le début. Il va ensuite débriefer avec Becker : ils n’ont pas grand chose mais Léo a le mobile et il y a les accusations d’Elodie. Ludo ne s’explique pas le bidon d’alcool à bruler disparu mais là où il était rangé, tout le monde pouvait y avoir accès. Ils n’ont aucune preuve concrète. Becker lui annonce qu’il va laissé tomber, il n’y a ni mort ni blessé, le seul enjeu dans cette affaire c’est le remboursement par l’assurance. Ils vont laisser l’expert s’en occuper, ils relâchent Léo et Ludo.

A la ferme, l’expert dit à Elodie que c’est un incendie volontaire. Elle va devoir examiner des éléments avant de rendre ses conclusions. Elodie s’inquiète du temps que ça prendra pour être indemnisés. L’experte dit que l’incendie de sa récolte est bien tombé, ils peuvent avoir mis le feu eux-mêmes et elle n’est pas certaine qu’ils soient indemnisés… Elodie est dégoûtée, l’experte parle des soupçons de la police sur Ludo. Et s’il est avéré qu’il est coupable, non seulement ils ne seront pas indemnisés mais l’assurance engagera des poursuites contre eux !

Alex libère Ludo, il lui dit qu’il le tient au courant pour la suite. De son côté, Elodie dit à Pauline que ça va trop loin : ils vont être accusés de fraude à l’assurance. Pauline minimise, Ludo a été relâché. Elle lui demande de se détendre et confirme qu’elle va continuer de couvrir Léo. Elodie est sous le choc, elle est bouleversée. Elles se disputent fort.

Hugo parle à Becker de l’article qui accuse Pablo. Becker dit ne pas pouvoir protéger Pablo des journalistes, ils doivent faire vite. Il a reçu le dossier de son pote de la PJ de Lyon. La société de Janson a bien été mêlée à un trafic de pièces détachées : entre 2019 et 2023, ils ont vendu du matériel aéronautique à des pays sous embargo pour des centaines de milliers d’euros. C’est illégal mais ça a été classé sans suite faute de preuves. Martin n’apparait pas dans la procédure car il a été embauché 6 mois plus tard.

Caroline reçoit un appel d’Etienne Janson, il s’excuse de ne pas avoir appelé plus tôt et lui présente ses condoléances. Il dit être dans une situation délicate et ça concerne Martin. Il propose de la voir, il est en route pour Montpellier. Il lui donne rendez-vous dans un café dans une heure. Pablo demande qui c’était, Caroline lui parle du rendez-vous urgent avec le patron de Martin. Pablo veut venir avec elle.

Ludo retrouve ses colocs. Elodie lui parle de la visite de l’experte, qui les accuse de fraude à l’assurance. Ils ont peu de chance d’être indemnisés et il ne leur reste que 2 mois de trésorerie. Ils risquent de perdre l’exploitation. Bilal propose de leur donner les 3000 euros qu’il a de côté.

Léo retrouve Pauline, il lui dit que ça s’est bien passé chez les flics et la remercie de l’avoir couvert. Pauline ne veut pas de ses remerciements, ils ont perdu des mois de boulot et ils ne seront pas indemnisés. Il est désolé. Elle lui dit qu’il a fait d’elle sa complice, elle ne lui pardonnera jamais.

Elise rejoint les colocs, qui lui reprochent de ne rien avoir fait pour aider Ludo. Flore leur dit qu’elle n’était pas sur l’enquête, elle ne pouvait rien faire. Ludo demande si ses collègues se bougent, Elise explique que cette affaire n’est pas une priorité, ça risque d’être classé sans suite.

Caroline et Pablo retrouvent Janson. Il leur présente Xavier, commandant de l’armée de l’air. Il dit que Martin n’est pas mort dans un accident de voiture, on l’a tué car il a fait de l’espionnage industriel. Il a cherché à vendre des documents sensibles à des personnes peu recommandables. Xavier dit qu’ils ne doivent en parler à personne, c’est secret défense. Etienne dit que Martin avait enregistré les documents sur une clé usb, qu’il faut absolument retrouver. C’est le seul moyen d’identifier les assassins de Martin ! Caroline dit qu’ils vont tout faire pour la retrouver. Quand ils s’en vont, Pablo remarque le tatouage de Xavier : une méduse ! Pablo comprend que c’est en lien avec ses cauchemars, il a du déjà voir Xavier avant…

Au commissariat, un homme vient témoigner auprès de Thierry. Il dit qu’il était sur l’aire d’autoroute au même moment que « le petit jeune qui a tué son beau-père ». Il a vu l’article et annonce l’avoir vu à la machine à café. Il a trouvé bizarre qu’il ne touche pas à son café et il dit l’avoir ensuite vu verser quelque chose dedans !

